Emmys registam pior número de audiências

A 74ª edição dos prémios Emmys atingiram na segunda-feira à noite o seu pior resultado, com cerca de 5,9 milhões de espectadores, menos 1,5 milhões do que na cerimónia do ano passado.

As audiências do programa começaram a cair desde que os prémios foram 'trocados' por programas de cabo e serviços de 'streaming'. Assim, Nielsen Media Research, que realiza análises de audiência, afirmou que o evento ficou abaixo dos 7,4 milhões de espetadores do ano passado.

A última vez que os Emmys ultrapassaram os 10 milhões de espetadores foi em 2018, quando atingira uma audiência de 10,2 milhões. No ano 2000, os Emmys conseguiram deixar 21,8 milhões de pessoas agarradas ao ecrã.