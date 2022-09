Biden apresenta condolências a Carlos III e pede proximidade

O presidente dos Estados Unidos apresentou, esta quarta-feira, numa conversa telefónica com o Rei Carlos III, condolências pela morte da Rainha Isabel II e expressou o "desejo de manter uma relação próxima" com o monarca britânico, anunciou a Casa Branca.

Joe Biden "transmitiu também a grande admiração do povo norte-americano pela Rainha" de Inglaterra, referiu a Presidência norte-americana, em comunicado, depois da primeira conversa divulgada entre o governante dos Estados Unidos da América (EUA) e o novo Rei britânico.

A Rainha Isabel II reforçou, "com a sua dignidade e lealdade, a longa amizade e a relação especial que une os Estados Unidos e o Reino Unido", especificou a Casa Branca.

Biden e a sua mulher, a primeira-dama Jill Biden, estiveram em junho com a Rainha Isabel II, no Castelo de Windsor, tendo o Presidente dos EUA anunciado que estará no funeral da monarca, marcado para a próxima segunda-feira em Londres.

A Rainha Isabel II morreu na passada quinta-feira aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.

O caixão com o corpo da Rainha encontra-se no Palácio de Westminster, em Londres, onde estará em câmara ardente até ao funeral.

Durante os próximos quatro dias, o salão onde está colocada a urna estará aberto ao público 24 horas por dia.