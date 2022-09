Google em risco de pagar 25 mil milhões de euros em multas

O Reino Unido e os Países Baixos processaram a Google por alegadamente empregar táticas anticompetitivas no mercado publicitário.

A publicação, escreve a Reuters, refere que a empresa pode vir a ser obrigada a pagar 25 mil milhões de euros em multas nos dois países.

Geradin Partners, um escritório de advogados que está encarregue do processo, disse que “está na altura de a Google cumprir com as suas responsabilidades e pagar pelos danos que causou nesta importante indústria”.

As acusações, porém, podem ser duvidosas, afirma um representante da tecnológica de Mountain View, classificando os processos, dois pelo Reino Unido e um pelos Países Baixos, de “especulativos e oportunistas”, acrescentando que a Google pretende “combatê-los vigorosamente”.