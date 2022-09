Turquia e Grécia unem-se para exercício da NATO em tempos de tensão

Turquia e Grécia reuniram-se esta terça-feira para participar num exercício naval anual da NATO, numa altua em que ambos os países atravessam um mar de tensões sobre disputas no mar Egeu e Mediterrâneo.

O exercício Dynamic Mariner-Mavi Balina 22 teve lugar na costa oeste da Turquia e participaram os vizinhos e rivais regionais históricos estão entre os 12 membros da Aliança Atlântica.

Recorde-se que Recep Tayyip Erdogan, o Presidente Turco, emitiu uma ameaça de invasão há uma semana, referindo que a Turquia poderia "chegar de repente numa noite".

A relações entre os dois país têm piorado ao longo dos tempos, com reivindicações territoriais no mar Egeu e no Mediterrâneo e desacordos sobre os limites do espaço aéreo, e já estiveram à beira de uma guerra por três vezes no último meio século os dois países estiveram à beira de uma guerra.