Mudança de 'equipa' na Saúde. Lacerda Sales deixa mensagem de despedida no Facebook

António Lacerda Sales cessou, esta terça-feira, funções como secretário de Estado Adjunto e da Saúde, e deixou a sua mensagem de despedida no Facebook.

"É com sentido de dever cumprido que hoje cesso as funções de Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Nesta e noutras missões sempre me orientou o propósito de servir o meu País. Considero um privilégio ter tido a oportunidade de o fazer também nestas funções de elevada responsabilidade e exigência, onde pude dar o melhor de mim ao serviço duma dimensão da existência humana à qual tenho dedicado toda a minha vida: A SAÚDE”, escreveu Lacerda Sales.

O ex-governante fez ainda questão de agradecer a Marta Temido e a António Costa, deixando ainda votos de sucesso à nova equipa do ministério.

“À Dr.ª Marta Temido devo uma palavra de gratidão e de reconhecimento, pela extraordinária capacidade de trabalho e pelo que, com ela, pude aprender neste intenso período. Ao Senhor Primeiro-Ministro agradeço a confiança em mim depositada.

À nova equipa do Ministério da Saúde desejo os maiores sucessos para um trabalho de que todos beneficiamos”, lê-se no Facebook de Lacerda Sales

Por último, deixou uma promessa: “Termino este serviço específico, mas continuarei com a mesma responsabilidade cívica a fazer o que estiver ao meu alcance para que em Portugal possamos ter cada vez melhores cuidados de saúde, condição para uma sociedade mais humana”.

Lacerda Sales era o secretário de Estado Adjunto e da Saúde da ex-ministra da Saúde, Marta Temido, que deixou o cargo na semana passada e foi substituída por Manuel Pizarro.