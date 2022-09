Arguidos do julgamento dos incêndios Pedrógão Grande absolvidos de todos os crimes

O Tribunal de Leiria absolveu, esta terça-feira, todos os arguidos do julgamento para apurar eventuais responsabilidades nos incêndios de Pedrógão Grande, em junho de 2017.

"Acordam os juízes que compõem este tribunal coletivo em julgar a pronúncia, a acusação e as acusações particulares totalmente improcedentes e não provadas, e absolver os arguidos da prática de todos os crimes", disse a presidente do coletivo de juízes, Maria Clara Santos, na leitura do acórdão.

O julgamento tinha como arguidos o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, responsável pelas operações de socorro; e dois funcionários da antiga EDP Distribuição (atual E-REDES), José Geria e Casimiro Pedro.

Também a ser julgados estavam os ex-presidentes das Câmaras de Castanheira de Pera e de Pedrógão Grande, Fernando Lopes e Valdemar Alves.

O presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu, assim como o antigo vice-presidente da Câmara de Pedrógão Grande José Graça e a então responsável pelo Gabinete Florestal deste município, Margarida Gonçalves, estavam, igualmente, entre os arguidos.

Sublinhe-se que em causa estavam crimes de homicídio por negligência e ofensa à integridade física por negligência, alguns dos quais graves. No processo, o Ministério Público contabilizou, para efeitos de procedimento criminal, contra os arguidos 63 mortos e 44 feridos.