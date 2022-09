TAP. PJ está a acompanhar "desde o primeiro momento" ciberataque à companhia aérea

“Estamos em articulação com a TAP e o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), em especial com a vítima. No entanto, uma vez que há crime (desta natureza), é da competência da PJ e somos nós que avaliamos as necessidades de recolha de informação”, disse esta terça-feira fonte da PJ à agência lusa.