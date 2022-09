Fernando Araújo apontado como novo diretor executivo do SNS

Fernando Araújo, o presidente do conselho de administração do Hospital de São João, terá sido escolhido para exercer o cargo de diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde.

A informação foi adiantada pela SIC, que, refere, no entanto, que o presidente do conselho de administração do Hospital de São João ainda não terá respondido oficialmente, pois está à espera da promulgação do novo estatuto do SNS.