Corpo de Isabel II já está a caminho de Edimburgo

O corpo da rainha Isabel II já deixou o Salão de Baile do Castelo de Balmoral, onde estava desde quinta-feira, dia 8, quando morreu. O caixão segue agora para Edimburgo, num cortejo de seis horas.

LIVE: Queen Elizabeth II’s coffin travels through Scotland to Edinburgh in ceremonial journey.



