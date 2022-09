Sporting vence Portimonense com goleada

O marcador foi inaugurado logo aos 7 minutos, com um golo de Trincão, que bisou esta noite, com um segundo tento bem-sucedido aos 41’.

Na segunda parte, aos 73 minutos Pedro Gonçalves faz o 3-0, e poucos minutos depois Nuno Santous aumenta a vantagem para quatro bolas.

A derrota do Portimonense, quarto classificado na tabela, acontece após quatro vitórias seguidas. No entanto, mantém o quarto lugar, com os mesmos 12 pontos do campeão FC Porto, que ainda está em campo com o Rio Ave.