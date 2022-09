Donetsk. Ataques fazem pelo menos sete mortos e 27 feridos

As autoridades da República Popular de Donetsk (RPD) acusaram esta sexta-feira as tropas ucranianas de terem provocado pelo menos setem mortes e 27 feridos numa série de ataques aéreos na região.

O Exército da Ucrânia, escreve a agência de notícias russa TASS, que cita o Quartel-General da Defesa da RPD, lançaram ainda uma ofensiva contra um hospital do distrito de Kalininsk. Note-se que as autoridades daquela região não avançaram com qualquer balanço de mortos ou feridos.

A ONU já contabilizou, desde o início da guerra, mais de 5.700 civis mortos e cerca de 8.100 feridos.