Um dia Fernando Pessoa disse “para seres grande, sê inteiro”. Eu costumo acrescentar-lhe que para sermos inteiros temos que passar por África pelo menos uma vez na vida. Nunca escondi esta paixão que me persegue e me envolve, que me chama com o magnetismo de um iman. De facto, para fazermos uma viagem pelo continente, bem diverso e que não pode ser visto como um todo, pela sua diversidade cultural e social, temos que estar preparados e abertos à aventura, a uma certa dose de risco e de imponderáveis. Estarmos preparados para o que pode acontecer de menos expectável mas sobretudo estarmos abertos a novas experiências, a viver e sentir de uma forma diferente, menos ligados ao mundo material e mais conectados com o domínio dos espiritual, do sensorial e das emoções. Ou se detesta ou se adora, ou se vai uma vez e nunca mais se quer voltar ou fica para sempre em nós a vontade de ter permanentemente um pé aqui. Aqui onde me encontro, mais propriamente na ilha de São Tomé, destino paradisíaco onde só a magia das pessoas consegue competir com a beleza das paisagens.

Uma viagem, quatro amigos, podia ser a legenda. Alguns feitos durante, outros trazidos de há muito e consolidados através do tempo especialista em selecionar os que ficam e os que acabam por se perder na espuma dos dias. Os quatro fascinados pelos sorrisos de quem passa, pela simpatia e humildade de um “bom dia”, pela profundidade dos olhares de quem é de cá, pelo tanto que carregam mesmo que aparentemente com pouco. África carrega esta intensidade que não se explica mas que se vive a cada instante. Muitas vezes associamos o continente africano aos animais e à pobreza, mas a natureza, ensina-nos a cada passo, a riqueza que vai para lá da moeda, do dinheiro, do que se pode ou não comprar. E é nesta construção pessoal que nos tem preenchido esta viagem, de norte a sul da ilha, com imensas histórias para contar, com imagens que ficarão para sempre na nossa memória, com quadros de arrepiar e com um regresso ao passado que nos trazem as nossas próprias vidas e o que nos liga a este sítio maravilhoso.

É incrível como é que uma ilha tão pequena consegue ser tão múltipla e diversa. Desde logo com uma cidade carregada de vida e de bons restaurantes como o Papa Figo, a Dona Tete ou o Paralelo Zero. Come-se bem, sobretudo peixe mas também bom marisco, feijoada da terra, moqueca ou calulu tudo sempre muito bem temperado pela afrodisíaca planta de micócó. Subindo um pouco é bom conhecer a fabrica de óleo de côco Valudo onde um simpático jovem vai fazendo um dos óleos cosméticos mais considerados em todo o Mundo, mas também os chocolates feitos do maravilhoso cacau da famosa Diogo Vaz. A norte planos de cartar a respiração, como a Lagoa Azul, ou a Roça Agostinho Neto onde podemos beber um pouco da época em que os portugueses por cá andavam. Um sítio para ficar, decididamente Mucumbli, no meio da montanha, com uma vista deslumbrante e tudo desenhado até ao mais pequeno pormenor, um pequeno almoço caseiro e produtos da terra, feitos em casa.

A sul, a vegetação tropical que nos faz arrepiar, os imensos campos com o Pico Cão Grande em plano de fundo, a roça Água Izé e o restaurante N´Guembú. As praias da Jalé, Sete Ondas e Piscina, qual delas a mais bonita. O ilhéu das Rolas onde pontifica a Praia Café, com água translúcida e um almoço à beira mar. Para ficar, o Eco Resort Club Santana, um sítio muito bem preparado onde pode andar de canoa ou fazer Paddle, tomar o pequeno almoço na praia, ou aproveitar os fins de tarde no jacuzzi ou na piscina infinita. É fácil cairmos de amor por este pedaço de terra, cheio de gente boa. Não se esqueça de vir com pessoas com quem se identifique, numa viagem não há nada como uma boa companhia para podermos partilhar o melhor que um destino destes nos pode oferecer. Por aqui tem sido tudo perfeito. São Tomé é uma terra apaixonante.