Eminem teve que "reaprender a fazer rap"

Eminem abordou um dos momentos mais difíceis da sua vida, quando sofreu uma overdose de drogas, em 2007, e os desafios que daí vieram.

Num novo episódio do podcast "Paul Pod", apresentado pelo seu agente, Paul Rosenberg, o 'rapper' confessou que teve de "reaprender a fazer a rap" e deixou claro: "Tive que me relembrar de todo o processo, e levou bastante tempo para que o meu cérebro voltasse a funcionar".

Após a recuperação, Eminem afirmou que se sentiu “muito feliz” durante as gravações de “Relapse”, o trabalho que o músico lançou depois do problema de saúde. “Foi o primeiro álbum que me diverti a gravar, em muito tempo”, confessou.