Rainha de Inglaterra, Monarca dos corações

Cansado que estava de escrever sobre a política e o curso que o globo ganhava ao meu olhar, quando há alguns meses decidi fazer um interregno na escrita pública, longe estava de pensar que o que me voltaria pontualmente a fazer sentir o pulsar do coração na minha caneta seria a morte de uma Rainha, ainda que a sua figura tenha sido toda a minha vida o exemplo mais puro e inalcançável de sobriedade.

Na verdade, Isabel II não foi uma Rainha. Foi a Rainha. A personificação do intocável, intocabilidade que a tornou maior que a sua existência, talvez até maior que a própria coroa.

As costumeiras homenagens que agora lhe serão repetidamente feitas, em que se enumera os primeiros-ministros que empossou, Presidentes, Papas e demais altas entidades com que reuniu, ou mesmo os diversos mundos com que lidou dentro do mundo em que viveu, não passam de minudências num legado tão singular mas simultaneamente tão grandioso quanto o seu. São apenas circunstâncias menores de quem viveu noventa e seis anos de idade. Não lhe fazem real justiça.

Se assim é, por que motivo, tantos como eu, Monárquicos ou não, um pouco por todo o mundo, sentiram no corpo o arrepio da sua partida como se de um familiar, amigo ou conhecido se tratasse?

Curioso. Curioso mas simultaneamente tão simples. É a marca do que é distinto. Do que se admira mesmo sem se conhecer. Do que sendo finito quase nos parece ser eterno. Que parece nunca acabar, nunca enfraquecer, nunca se esfumar.

Rainha por acaso, tendo que ser certeza, Isabel II dedicou toda a sua vida e quanto nela houvesse ao povo e fronteiras do seu Império. Certamente que dentro da Rainha Isabel II haveria apenas uma Isabel, uma mulher, uma filha, uma mãe, uma esposa, uma avó. Mas de tudo isso abdicou, que é como quem diz abdicou de si própria. Tão bonito. Não encontro maior exemplo de abnegação.

Na família, que exemplo de esteio tão completo. Âncora robusta e firme mesmo quando as mais fortes tempestades lhe ameaçavam a estabilidade do navio.

No matrimónio, que demonstração tão pura de que é possível viver toda uma vida ao lado da pessoa com quem se assume um compromisso.

Na política, que equilíbrio tão perfeito entre fazer com que outros fizessem o que ela faria caso tivesse poder formal para fazer, sem que os mesmos percebessem que já não estavam a conduzir mas apenas a deixar-se guiar.

É algo místico. Único.

Os grandes exemplos mundiais estão a partir e a renovação dos grandes vultos teima em não aparecer. Isabell II já não é Rainha de Inglaterra mas será sempre Monarca dos corações.