Cristiano Ronaldo partilha mensagem emotiva sobre morte da Rainha Isabel II

Cristiano Ronaldo não quis deixar de fazer uma homenagem a Isabel II, que morreu na quinta-feira, aos 96 anos.

O jogador, que vive atualmente em Inglaterra, onde ainda representa o Manchester United, refere-se à morte da Rainha como uma “perda insubstituível” e apresenta as suas condolências à família real do país a que aprendeu “a chamar ‘lar’”.

“Sete anos da minha carreira foram jogados na Premier League, fazendo desta a minha 8ª temporada a viver em Inglaterra. Ao longo destes anos, senti o eterno amor do Reino Unido pela sua Rainha e o quão importante a Sua Majestade foi e será sempre para o povo britânico”, escreveu Cristiano Ronaldo.

“Presto o meu respeito à sua memória e lamento esta perda insubstituível com o país que aprendi a chamar ‘lar’. Os meus pensamentos e orações estão com a Família Real”, acrescentou, ilustrando a mensagem com uma fotografia a preto e branco de Isabel II.