Conta-se que em 1954, quando Isabel II e o príncipe Filipe regressaram de uma longa viagem pela Commonwealth, o pequeno Carlos correu para os pais, que não via há seis meses, e em vez de abraços e beijinhos, recebeu um impessoal aperto de mãos.

Isabel II nunca foi uma Rainha muito próxima ou afetuosa, mas creio que nem por isso deixou de ser acarinhada pelo seu povo e admirada e respeitada um pouco por todo o mundo.

De resto, essa fibra coriácea de que era feita ter-lhe-á sido muito útil para suportar o peso da Coroa, que assumiu logo aos 25 anos, e para conquistar o respeito dos seus súbditos.

É difícil imaginar o que será para uma pessoa tão nova assumir uma tão grande responsabilidade, ainda para mais nesse período difícil que foram os anos após a II Guerra Mundial.

Mas Isabel mostrou-se sempre à altura dos seus pergaminhos e do que as circunstâncias lhe exigiam, em especial nos momentos mais difíceis, claro, em que projetou invariavelmente uma imagem de enorme dignidade. Nestes últimos anos, em que os filhos têm revelado fraquezas demasiado humanas, a Rainha manteve-se um referencial de comportamento e um verdadeiro esteio da monarquia.

E quando a víamos, já bem entrada na casa dos 90, a conduzir o seu jipe por estradas de terra, não tínhamos dúvidas de que era uma mulher feita de outra cepa.

Mas todos sabíamos que, mesmo tendo em conta as propriedades de conservação do gin, e apesar da sua fibra fora-de-série, uma mulher destas não dura para sempre. Quando, a 8 de agosto deste ano, Isabel falhou pela primeira vez na sua longa vida a cerimónia de boas-vindas no castelo de Balmoral percebeu-se que o inevitável estava a aproximar-se. Com o seu desaparecimento, a monarquia britânica perde uma trave-mestra.

Ninguém sabe muito bem o que vale Carlos. Mas sabemos que nem sempre as figuras extraordinárias são pais extraordinários. E, por isso, não surpreenderia que com a morte da Rainha o regime se ressentisse.