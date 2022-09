Rei Carlos III fala esta sexta-feira pela primeira vez à nação

O Rei Carlos III vai fazer esta sexta-feira o seu primeiro discurso à nação depois da morte da sua mãe, a Rainha Isabel II.

De acordo com um comunicado oficial do Palácio de Buckingham, a rainha, de 96 anos, morreu "pacificamente" no Castelo de Balmoral, a sua residência na Escócia. Acredita-se que ao lado dela estavam os filhos, o agora rei Carlos e a princesa Ana.

Depois de passarem a noite em Balmoral, Carlos e a esposa, Camilla voltarão hoje para Inglaterra.

No Jubileu, a rainha expressou o seu desejo de que Camilla se tornasse rainha consorte e que o casal recebesse tanto apoio ao longo do reinado como ela recebeu:

"E quando, na plenitude dos tempos, o meu filho Carlos se tornar rei, sei que [o povo britânico] dar-lhe-á a ele e à sua mulher Camila o mesmo apoio que me deu; e é o meu desejo sincero que, quando esse tempo chegar, Camila seja conhecida como rainha consorte", lia-se num comunicado.

Depois de conhecer uma nova primeira-ministra, o Reino Unido tem também agora um novo rei, tudo mudanças que aconteceram num espaço inferior a 48 horas.