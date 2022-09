António Guterres lamenta morte de Isabel II

António Guterres, secretário-geral da ONU, lembra a "dedicação longa e inabalável" de Isabel II, que morreu esta quinta-feira.

Através do Twitter, António Guterres faz uma homenagem à “dedicação longa e inabalável” de Isabel II, acrescentando que “era amplamente admirada pela sua graça, dignidade e dedicação em todo o mundo”.

“Estou profundamente triste com o falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II [Isabel II], Rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Estendo as minhas sinceras condolências à sua família enlutada, ao Governo e ao seu povo e à Comunidade das Nações mais ampla”, pode ler-se no comunicado enviado pelo secretário-geral das Nações Unidas (ONU).

António Guterres olha para Isabel II como “presença tranquilizadora” ao longo de décadas de “mudanças radicais, incluindo a descolonização da África e da Ásia e a evolução da ‘Commonwealth’”, dizenso que também foi uma “boa amiga das Nações Unidas”