Guerra. Ucrânia avança sob tropas russas e reivindica mais de 20 localidades

Recorde-se que na noite de ontem, Volodymyr Zelensky tinha reportado avanços na fronteira com a Rússia, assegurando que, no sul do país, "em certas direções", o exército ucraniano "avançou profundamente nas defesas inimigas, entre dois e várias dezenas de quilómetros".