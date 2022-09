Senhor dos Anéis. Atores de nova série juntam-se contra onda de racismo

O elenco da nova aposta da Amazon Prime, a série "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder", divulgou ontem à noite um comunicado em que condena os insultos racistas que alguns dos atores estao a ser alvo desde que começaram a trabalhar no projeto.

"Nós, o elenco dos Anéis do Poder, estamos unidos em absoluta solidariedade e contra o racismo implacável, contra as ameaças, contra o assédio e contra o abuso a que alguns dos nossos colegas de cor estão a ser sujeitos diariamente. Recusamo-nos a ignorá-los ou a tolerá-los", pode ler-se no texto.

"JRR Tolkien criou um mundo que, por definição, é multicultural. Um mundo em que povos livres de diferentes raças e culturas se unem, em comunhão, para derrotar as forças do mal. Os Anéis do Poder refletem isso. O nosso mundo nunca foi todo branco, a fantasia nunca foi toda branca, a Terra Média não é toda branca. Bipoc [Negros, Indígenas, e pessoa de cor] pertencem à Terra Média e estão aqui para ficar", continua a declaração.

Os comentários racistas começaram a aparecer desde que os trailers da série,que mostravam atores negros, foram divulgados. Mais recentemente, a Amazon suspendeu, por três dias, os comentários de utilizadores no seu serviço de streaming, para abafar os insultos.

Note-se que vários atores da Trilogia de "O Senhor dos Anéis", manifestaram-se contra os comentários pejorativos. Assim, Elijah Wood, Dominic Monaghan, e Billy Boyd deixaram uma mensagem clara: "São todos bem-vindos aqui".