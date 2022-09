Estado de saúde de Isabel II. "Todo o país fica preocupado", diz Liz Truss

A primeira-ministra britânica afirmou, esta quinta-feira, que “todo o país” está preocupado com o estado de saúde da Rainha Isabel II, de 96 anos, depois de ficar sob observação médica.

"Todo o país fica preocupado com as notícias de Buckingham", começou por escrever Liz Truss numa publicação na rede social Twitter.

"Os meus pensamentos e os de pessoas em todo o Reino Unido estão com Sua Majestade, a Rainha e a sua família", manifestou a chefe do Governo.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.