Rúben Amorim abordado por dono do Chelsea para substituir Thomas Tuchel

O dono do Chelsea, Todd Boehly, terá conversado com Rúben Amorim sobre a hipótese do técnico do Sporting vir a suceder a Thomas Tuchel no comando do plantel da equipa inglesa, avança a Sky Sports.

Todd Boehly está impressionado com o trabalho de Amorim à frente do clube português. No entanto, o principal favorito a assumir o cargo deixado vago após a saída de Tuchel continua a ser o inglês Graham Potter, de 43 anos, atualmente a treinar o Brighton, 4.º classificado na liga inglesa.

Sublinhe-se que o Chelsea está no 6.º lugar da tabela classificativa e teve um péssimo arranque na Liga dos Campeões, com uma surpreendente derrota na Croácia, frente ao Dínamo Zagreb, por 1-0, o que acabou por levar ao afastamento do alemão Thomas Tuchel.

A caminhada pelo Chelsea foi curta, mas histórica. Em janeiro de 2021, Tuchel foi anunciado pelo clube inglês, que no final da temporada celebrou a conquista do bicampeonato na Liga dos Campeões frente ao Manchester City. No verão, alcançou a dobradinha, renovando também o título de bicampeão da Supertaça da UEFA contra a equipa espanhola Villareal. Já em 2022, o alemão trouxe para Stamford Bridge o trofeu do Mundial de Clubes pela primeira vez na história do clube, depois de vencer o Palmeiras, titular da Copa Sul-Americana.