Trânsito da Avenida 24 de julho condicionado por obras no Metro

As obras do Metropolitano de Lisboa vão condicionar o trânsito na Avenida 24 de Julho devido à construção da linha circular, que ligará a estação do Rato ao Cais do Sodré.

A Câmara Municipal de Lisboa já traçou as alternativas para o trânsito. Para aceder a Santos, haverá uma “nova alternativa, no sentido Praça do Comércio/Algés, implementada a partir das 00h do dia 9 de setembro”.

“A circulação automóvel passará pela Praça Duque de Terceira e Rua da Cintura do Porto de Lisboa, com acesso à Avenida Brasília, sem necessidade de circular pela Avenida 24 de Julho”, explicou a autarquia numa publicação na rede social Facebook.

O Metropolitano de Lisboa também já confirmou que o acesso alternativo à avenida “encontra-se devidamente sinalizado no local”.

“Assim, quem quiser deslocar-se no sentido Alcântara, deverá utilizar a Av. 24 de julho. Quem quiser seguir em direção a Santos, poderá utilizar a Av. Ribeira das Naus, passar pela Praça Duque de Terceira, pela Rua de Cintura do Porto de Lisboa em direção à Av. Brasília”, detalhou numa nota partilhada no site oficial.

A linha circular vai adicionar “mais dois quilómetros” de extensão à rede metropolitana da capital, com “interfaces que conjugam e integram vários modos de transporte”, assinalou a empresa.

“A implementação da linha Circular contribuirá, igualmente, para uma reestruturação de todo o sistema de transporte, reorganizando a mobilidade metropolitana com um efetivo aumento do número de utilizadores do transporte público e uma diminuição de utilização de transporte individual”, realçou no seu site.

O Metropolitano de Lisboa diz-se “consciente que as intervenções ocorrerão numa zona de grande densidade de tráfego”, pelo que lamentou “os transtornos que estes condicionamentos e desvios de trânsito possam vir a causar nas rotinas diárias da população em geral”.