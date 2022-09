Odivelas. Militar da GNR salva bebé que sufocou com leite materno em centro comercial

Um militar da GNR salvou, na quarta-feira, uma bebé de dois meses que se engasgou com leite materno, e ficou sem respirar.

O incidente ocorreu por volta das 21h30 no centro comercial Strada Outlet, em Odivelas.

A mãe quando percebeu que a bebé estava a sufocar gritou desesperada, alertando quem estava próximo, incluindo um militar da GNR, segundo o Correio da Manhã.

O militar, com conhecimentos de socorro nestas situações, agarrou no bebé e, à segunda tentativa, conseguiu desobstruir as vias respiratórias da bebé, adianta o mesmo jornal.

Quando os bombeiros voluntários de Odivelas chegaram o bebé apresentava-se bem, no entanto foi transportado para o hospital Beatriz Ângelo, em Loures, para observação, visto ter estado ainda algum tempo sem respirar.