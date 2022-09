FCP perde frente ao Atl. Madrid em jogo 'de loucos'

Paulo Futre desejou, antes do início da partida entre FC Porto e Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano, que o jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões acabasse em empate. E um empate foi, efetivamente, o resultado que se registava ao fim dos 90 minutos no primeiro jogo do grupo B. Ainda assim, e como o jogo só acaba quando soa o apito final, a previsão do antigo jogador do Atlético e do FCP não viria a cumprir-se, acabando os madrilenos por sair vitoriosos, com o resultado final colocado em 2-1.

Quando passava um minuto do tempo regulamentar - altura em que o marcador se mantinha a zeros - Hermoso assegurou-se de começar a estragar a previsão de Futre, fazendo o 1-0 para o Atlético de Madrid.

Ainda assim, restavam cerca de oito minutos no relógio, e Uribe não perdoou. Hermoso ajeitou a bola na grande área e o árbitro da partida cedeu grande penalidade aos 'dragões'. O colombiano restaurou a igualdade no marcador, ao bater Oblak, quando já passavam seis minutos do fim do tempo regulamentar.

Na capital espanhola, no entanto nenhuma das equipas parecia satisfeita com a igualdade no marcador. Aos 90+11 minutos de jogo, na sequência de um pontapé de canto batido por Lemar, Antoine Griezmann colocou o esférico no fundo da baliza azul-e-branca, selando a vitória dos madrilenos.

O jogo foi também marcado pela expulsão de Mehdi Taremi, aos 81 minutos de jogo, quando o iraniano viu o segundo cartão amarelo da partida. Também Otávio acabou por abandonar o campo antes do fim do tempo regulamentar, mas de maca, com uma proteção na zona cervical, sendo substituído por Bruno Costa.

Desta forma, o Atlético de Madrid garantiu os primeiros três pontos no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões, ao passo que o FC Porto, que tem novo duelo na liga milionária marcado para a próxima terça-feira, frente ao Club Brugge, no Dragão, começa a temporada na liga milionária a zeros.