Irão volta a ter Carlos Queiroz como selecionador

O treinador português Carlos Queiroz vai voltar a ser o selecionador do Irão, depois de ter liderado a equipa entre 2011 e 2019.

Queiroz sucede ao croata Dragan Skocik e vai ficar à frente dos iranianos na fase final do Mundial2022 do Qatar.

Num comunicado publicado esta quarta-feira no site oficial do organismo lê-se que o português "foi o escolhido para ser o novo selecionador do Irão”.

Dragan Skocic, antecessor de Carlos Queiroz, liderou o Irão desde fevereiro de 2020.