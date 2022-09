Setembro recebido com descida da temperatura. Portugal e ilhas afetados por céu nublado e chuva

Agosto já lá foi e parece que levou consigo o sol e o calor. Segundo as previsões do Instituto de Português do Mar e Atmosfera (IPMA), nesta quarta-feira haverá uma “pequena” descida da temperatura e chuva no Norte e Centro do país, sendo “mais frequente no Minho e Douro Litoral”. Já no arquipélago dos Açores está sob aviso amarelo, devido à previsão de trovoada e aguaceiros.

Em comunicado, o IPMA explicou que, a nível geral, Portugal continental estará com o céu muito nublado, sendo esperadas “nuvens altas na região Sul”. A chuva chegará apenas às zonas do Minho e Douro Litoral, pelo que a Grande Lisboa deverá estar live de aguaceiros.

Quanto ao vento, poderá soprar até 30 km/h no quadrante oeste, aumentando de intensidade nas terras altas, a partir do final da tarde (até 40 km/h).

Em relação aos arquipélagos, a Madeira será afetada também por períodos de céu muito nublado, sendo que, apesar do vento fraco, há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, na região do Funchal.

Já nos Açores, o instituto alerta para "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", pelo que o arquipélago foi colocado em aviso amarelo desde as 22h00 (23h00 em Lisboa) de terça-feira, até às 12h00 (13h00 em Lisboa).

Sobre o estado do mar, a costa ocidental do continente verá ondas de noroeste com 1,5 a dois metros, enquanto a costa sul será presenteada por ondas de sudoestes inferiores a um metro.

Já nos Açores, o mar estará, na generalidade, cavado, com ondas de dois a três metros, que poderão aumentar para três a quatro metros, no grupo ocidental.