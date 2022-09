Thomas Tuchel despedido do Chelsea

O Chelsea noticiou, esta quarta-feira, demissão do treinador do clube, Thomas Tuchel.

A decisão do afastamento do treinador alemão surge após a derrota frente ao Dínamo Zagreb, na terça-feira, na estreia do Chelsea nesta edição da Liga dos Campeões.

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

Sublinhe-se que Thomas Tuchel estava ao comando do clube inglês desde janeiro do ano passado, tendo conquistado um troféu da Champions ao serviço dos ingleses, após vencer o Manchester City.