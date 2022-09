Justin Bieber suspende digressão com passagem por Portugal

O cantor Justin Bieber anunciou, esta quarta-feira, a suspensão, por tempo indeterminado, da sua digressão mundial, que incluía um concerto em Portugal em janeiro.

“No início deste ano, tornei pública a minha batalha contra a síndrome de Ramsay-Hunt, pela qual a minha cara ficou parcialmente paralisada”, escreveu nas redes sociais, explicando que a sua saúde é “uma prioridade”.

Bieber, após realizar seis espetáculos na Europa e atuar na segunda-feira no Rock in Rio, no Brasil, informou assim que não vai continuar com a digressão mundial, que prosseguiria agora pela América do Sul, Ásia, Austrália e novamente no continente europeu, com passagem pelo Altice Arena, em Lisboa em janeiro.

Desconhece-se ainda se os 70 concertos, que estavam agendados até março de 2023, serão adiados ou se cancelados ou se as pessoas que compraram os bilhetes irão ser reembolsadas.

Recorde-se que a digressão “Justice World Tour” começou em março passado, depois de o cantor a ter reagendado devido a problemas de saúde, relacionados com a síndrome de Ramsay Hunt, com que foi diagnosticado.

Trata-se de um distúrbio neurológico raro provocado por um vírus que infeta um nervo próximo do ouvido, provocando irritação e paralisia de parte da face.