Madeira. Agente da PSP reformado de forma compulsiva por insultar Marcelo

Um agente da PSP na Madeira foi aposentado compulsivamente, na sequência do seu apelo à participação num protesto do Movimento Zero (M0), enviado num email onde chamava "traidor" ao Presidente da República.

O também líder sindical usou um endereço de email do Sindicato de Polícia pela Ordem e Liberdade para incentivar a participação dos colegas numa manifestação do M0 no dia 2 de setembro de 2019, aniversário da PSP da Madeira, cujas celebrações contariam com o então ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita; com o diretor nacional da PSP, Magina da Silva; e também com o Presidente da República, que afinal não compareceu.

Foi nesse tal email, que o agente, cujo apelido será Silva, chamou traidor a Marcelo Rebelo de Sousa, que no entanto, não quis que fosse aberto qualquer processo criminal e arquivou a queixa-crime.

Agora foi ao atual ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que coube a decisão final da aposentação compulsiva do agente principal Silva, em causa está a violação "do dever de aprumo".