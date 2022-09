Família de menino que participou no mesmo desafio que Archie precisa de ajuda para pagar funeral

Centenas de homenagens foram prestadas ao pequeno Leon Brown, o menino de 14 anos que perdeu a vida depois de ter participado no mesmo desafio que Archie Battersbee. Entretanto, foi criada uma página, na plataforma GoFundMe, para ajudar a família a suportar o custo do funeral. O fundo atingiu, até às 21h desta terça-feira, 6.369 libras - o equivalente a 7407,15 euros - da meta de 6.500 libras - corresponde a 7559,50 euros - que foi estipulada.

"Toda a cidade de Cumbernauld está chocada e triste com a morte repentina do jovem Leon de 14 anos. Por favor, ajude-nos a apoiar a família dele neste momento difícil. Vamos dar ao Leon, que foi o rapaz mais gentil e atencioso, a despedida que ele merece. Qualquer donativo seria muito apreciado", lê-se na descrição da campanha que, até à hora de fecho deste artigo, tinha sido enriquecida com o auxílio de 282 pessoas.

No espaço reservado às "palavras de apoio", é possível ler os mais diversos comentários. "Muito triste. Envio as minhas sinceras condolências à mãe de Leon e a toda sua família e amigos. Forever Young, voa alto, Leon", escreveu, a título de exemplo, Annette Connelly. "Uma perda tão trágica no mundo da tecnologia de hoje, no qual se pode participar em desafios online. É trágico. Se tu ou alguém que conheces participares/participar em tais desafios: por favor, pare/parem agora! Cada vida é muito preciosa", desabafou, à sua vez, Ian Costello.

O adolescente perdeu a vida num desafio mortal de asfixia no TikTok. Leon Brown, de Cumbernauld, na Escócia, tinha apenas 14 anos e foi encontrado inconsciente no seu quarto depois de supostamente ter participado no mesmo desafio do TikTok que Archie Battersbee - de apenas 12 anos -, o 'Blackout Challenge'. Como o Nascer do SOL e o i já tinham noticiado, a progenitora, Lauryn Keating, visivelmente transtornada, emitiu um aviso aos pais depois de ter entendido que os amigos de Leon assistiram à sua morte, via Facetime, no passado dia 25 de agosto.

"O amor da minha vida, o meu melhor amigo, o meu filho Leon faleceu durante a noite. Leon Brown, eu nunca senti um desgosto assim antes, eu amo-te tanto. Nunca deixarei de sentir a tua falta, meu pequeno anjo", partilhou, nas redes sociais, Keating, que frisou que os amigos do filho, quando se aperceberam de que este estaria inconsciente, pensaram que ele ainda acordaria. "Mas o Leon não voltou. Estes desafios online não valem as vidas deles", disse, em declarações ao Daily Record, tendo conseguido que o jogador Liel Abada, do Celtic - o clube de futebol que o menino tanto amava -, segurasse uma t-shirt com a fotografia de Leon estampada no fim de semana passado.