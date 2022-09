Itália. Político de extrema-direita gera polémica com mulher cigana

Alessio Di Giulio, um conselheiro da Lega Nord (Liga Norte), partido de extrema-direita italiano, filmou-se ao lado de uma mulher cigana, sugerindo que o seu partido se vai livrar do povo cigano das ruas italianas caso vença as eleições gerais no final deste mês, apelando assim ao voto no partido de Salvini nas eleições de 25 de setembro.

"Vote na Liga a 25 de setembro e nunca mais vai vê-la", diz o político no vídeo, filmando numa rua movimentada no centro de Florença. A mulher chegou a acenar alegremente antes de perceber a intenção do político. "Não, não diga isso. Não estou com medo", afirmou.

O vídeo, rapidamente espalhado pelas redes sociais, foi condenado por Enrico Letta, líder do Partido Democrata, de centro-esquerda. "Estão a acontecer algumas coisas chocantes nesta campanha eleitoral", disse Letta, fazendo referência também a Giorgia Meloni, líder dos Irmãos da Itália e possível próxima primeira-ministra, que publicou um vídeo de uma mulher ucraniana a ser violada por um requerente de asilo, numa cidade do país.

Di Giulio já foi acusado de racismo pelo autarca de Florença, Dario Nardella, com o político de extrema-direita a argumentar que tem uma namorada nigeriana, querendo com o vídeo denuncie "o crime de mendicância".

O próprio Salvini também teceu críticas ao político, defendendo que os problemas de Itália não ficam resolvidos com vídeos.