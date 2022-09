Nuno Melo quer novos ministros no Governo

Nuno Melo, presidente do CDSPP, defendeu a mudança dos ministros das Infraestruturas (Pedro Nuno Santos) e da Agricultura (Maria do Céu Antunes), na sequência da remodelação que se prevê com a substituição da ministra da Saúde, Marta Temido, que se demitiu recentemente.

“Portugal vive um momento muito sensível e precisamos de pessoas capazes, completamente comprometidas com o exercício da governança e, por isso, a par das medidas de natureza fiscal, que têm a ver com o mercado, pense o primeiro-ministro em substituir não apenas a ministra da Saúde, mas a senhora ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e o senhor ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos”, afirmou Nuno Melo, aos jornalistas, durante a ‘rentrée’ política do CDS/PP Madeira, que governa o arquipélago em coligação com o PSD.

Neste “momento sensível” que o país vive, o líder centrista exigiu uma remodelação do Executivo, de forma a substituir aqueles “que não estão à altura dos tempos e à altura das dificuldades que se agravam”. Portugal “não pode ter à frente da pasta da Agricultura uma ministra que estigmatiza e trata mal confederações que representam milhares de agricultores apenas porque não aconselham em eleições o voto no partido socialista”, defendeu Nuno Melo, que, de seguida, apontou armas à pasta das Infraestruturas, onde argumentou que “quando estão em causa dossiês absolutamente estratégicos para o país”, não se pode ter um ministro que “por sua recriação decide a construção de dois aeroportos sem ouvir o primeiro-ministro, sem levar o tema a Conselho de Ministros, sem ouvir as oposições, sem informar o Presidente da República, sem conhecimentos técnicos”.