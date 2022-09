Pacote de apoio não passa de "truques de ilusionismo que pouca diferença fazem na vida das pessoas", diz Bloco

"A conferência de imprensa de hoje [do Governo] apenas confirma que o pacote de medidas apresentado [na segunda-feira] pelo primeiro-ministro vem tarde, é curto e está mesmo cheio de truques", argumentou Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, na Assembleia da República, em reação à conferência de imprensa organizada pelo Governo para falar sobre as medidas sociais adotadas no combate aos efeitos da inflação.

Há "uma única novidade" em relação à informação avançada pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, defendeu Mortágua: Ficamos a saber que quase metade do pacote de combate à inflação é composto apenas pela antecipação das pensões a que os pensionistas já teriam direito em 2023. Quase metade do pacote apresentado é um truque de finanças que antecipa pensões a que os pensionistas já tinham direito no próximo ano".

Apesar das medidas apresentadas pelo Governo para tentar mitigar os efeitos da inflação, a deputada bloquista não se mostrou convencida, considerando que se continua "sem respostas robustas e com apenas com um conjunto de truques de ilusionismo que pouca diferença faz na vida das pessoas".

"As pessoas continuam a ver a sua pensão e o seu salário não chegar ao fim do mês por via do aumento do custo de vida. Quem esperava uma redução da gasolina ou no preço do gasóleo não viu essas medidas. Quem esperava medidas robustas para aumentar os salários e as pensões o que encontrou foi uma grande desilusão", concluiu Mariana Mortágua.