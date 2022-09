Homem que tentou matar ex-companheira no local de trabalho fica em prisão preventiva

Um homem de 38 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela prática de vários crimes: homicídio qualificado na forma tentada, ofensa à integridade física e roubo, todos ocorridos na passada sexta-feira, em Atalaia do Campo, no concelho do Fundão, distrito da Guarda.

Segundo um comunicado divulgado hoje pela PJ, as vítimas foram duas mulheres, de 38 e 51 anos, sendo que a que ficou com ferimentos mais graves era ex-companheira do agressor. Esta mulher foi “repetidamente golpeada com uma faca, que a atingiu na zona da cabeça, ombro e braço esquerdo”, detalhou a autoridade.

“Durante o seu confronto físico violento com a sua ex-companheira, ocorrido no local de trabalho habitual desta, o agressor roubou-lhe o seu telemóvel pessoal, que, entretanto, veio a destruir”, acrescentou.

O detido, sem “qualquer ocupação conhecida”, foi sujeito a interrogatório judicial, no qual lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.