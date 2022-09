Mais de 370 pessoas salvas pela Marinha Portuguesa desde o início do ano

A Marinha Portuguesa efetuou, desde o início do ano, 332 ações de busca e salvamento marítimo, das quais resultaram um total de 377 vidas salvas.

A informação foi avançada esta segunda-feira pela autoridade em comunicado, que informa ainda que "até ao final de agosto, registaram-se 206 incidentes na área correspondente ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, em que foram salvas 232 pessoas".

Já na "área de responsabilidade do MRCC de Ponta Delgada foram coordenadas até ao momento 107 ações de busca e salvamento, tendo sido resgatadas 129 pessoas" e, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal foram realizadas 19 ações, e salvas 16 vidas salvas.

No que toca apenas ao mês de agosto, foram efetuadas 40 ações e salvas 26 vidas

A taxa de eficácia do serviço encontra-se nos 99%.