O homem que tinha o mapa-mundi na cabeça

Uma fotografia a preto e branco de Mikhail Gorbachov que vi um destes dias nos jornais recordou-me uma caricatura de António Moreira Antunes publicada no Expresso há mais de 30 anos. No lugar da mancha distintiva, o grande cartoonista colocou um mapa-múndi, transformando a cabeça calva de Gorbachov num globo terrestre.

Foi um daqueles achados de génio que só estão ao alcance dos grandes criadores. Era mais do que um desenho, era um comentário na mouche. Gorbachov pensou de facto de uma forma global, pois percebeu que, para resolver os problemas do seu país, havia que olhar para lá da Cortina de Ferro. Tinha, de facto, o mapa-mundi na cabeça.

As fotografias mostram-no com líderes de todos os quadrantes: Fidel Castro, o Papa João Paulo II, Reagan, claro, Margaret Thatcher, a Rainha Isabel, Yasser Arafat, Mitterrand e Helmut Kohl.

Em vez de continuar a hostilizar o Ocidente, distendeu as relações, em especial com os EUA, o que lhe permitiu gastar menos dinheiro em armamento e mais na melhoria das condições de vida na União Soviética. Na sequência da sua iniciativa, a ameaça da aniquilação nuclear deixou de pairar sobre o planeta.

Mandou retirar as tropas russas do Afeganistão e, quando o Muro de Berlim caiu ou quando as repúblicas do Báltico declararam a independência, em 1991, em vez de fazer avançar os tanques como acontecera na Hungria em 1956 e em Praga em 1968, adotou a atitude de ‘vive e deixa viver’.

Talvez igualmente importante, permitiu que entrasse uma lufada de ar fresco - os ventos da liberdade - na União Soviética. As críticas ao partido passaram a ser permitidas, a opacidade do regime foi substituída por uma maior transparência, a repressão deu lugar à tolerância. A União Soviética não resistiu à passagem de Gorbachov pelo poder, mas o mundo ficou melhor. Só aqueles que beneficiavam do sistema viciado ou se sentiam bem no clima de medo podem pensar de maneira diferente.

