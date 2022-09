Vacinação. Campanha sazonal arranca dia 7 de setembro

A campanha de vacinação sazonal contra a covid-19 e a gripe vai arrancar no dia 7 de setembro, próxima quarta-feira, anunciou esta sexta-feira Graça Freitas.

Numa conferência de imprensa em Lisboa, a diretora-geral da Saúde informou que a convocatória iria decorrer da mesma maneira que as anterires, sendo a prioridade inicial as pessoas mais vulneráveis - ou seja, as pessoas com 80 ou mais anos e aquelas com doenças.

"Neste outono/inverno podem e devem vacinar-se", apelou a responsável, adiantando ainda que serão utilizados fármacos adaptados contra a covid-19 contendo a estirpe original e a variante Ómicron (aprovados na quinta-feira pela Agência Europeia do Medicamente - EMA), "dado que estas vacinas têm um perfil de eficácia e segurança adaptado às novas variantes em circulação".

Segundo a DGS, a administração das duas vacinas pode ser feita no mesmo dia e em membros diferentes (uma no braço direito e outra no esquerdo), uma vez que "administrar estas duas vacinas ao mesmo tempo é segura e é efetiva".

Contudo, a vacina contra a covid-19 será administrada com pelo menos três doss de intervalo desde a última dose ou infeção, para que ninguém fique desprotegido, sendo que, as pessoas que sejam elegíveis para tomar a vacina sazonal contra a covid-19 fazem apenas esta dose, independentemente dos reforços efetuados no passado.

Isto significa então que basta ter as duas doses iniciais e, depois, a vacinação sazonal "como se faz para a gripe".

Para as pessoas que ainda não fizeram as duas doses iniciais da vacina contra a covid-19, as únicas vacinas aprovadas são as "originais", esclareceu ainda Graça Freitas.

No que toca à vacina da gripe, as autoridades de Saúde vão usar pela primeira vez uma "vacina de dose elevada, com uma composição antigénica quatro vezes superior à fórmula-padrão, o que lhe confere uma eficácia superior".