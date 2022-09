1.º dia do MEO Kalorama. Novo festival de verão arranca com ritmos eletrónicos

O Parque da Bela Vista recebeu o mais 'novo' festival de verão e último que vai encerrar esta época. MEO Kalorama recebeu no primeiro dia um pouco de tudo com grandes nomes da música eletrónica: Rodrigo Leão, Bomba Estéreo, The Chemical Brothers, Kraftwerk e Moderat, James Blake e Years & Years. Veja aqui as fotografias do arranque do festival, capturadas pelo fotografo Victor Barros.