Gonçalo Paciência vai ser operado depois de ter dado um murro a uma parede

Paciência pode ser o seu nome, mas isso não o impede de a perder por vezes. O futebolista Gonçalo Paciência vai ser operado, esta quarta-feira, a dois ossos que partiu na mão, depois de ter dado ontem um soco na parede do Estádio dos Balaídos, do Celta de Vigo.

De acordo com o jornal espanhol AS, o internacional português ficou furioso por não ter sido selecionado para o alinhamento inicial do plantel para o jogo marcado para esta sexta-feira, frente ao Cádiz, para a 4.ª jornada da La Liga.

Esta frustração deve-se a uma recaída dos problemas musculares que o têm atormentado nas últimas temporadas, pelo que o limitam a ficar apenas pela lista de suplentes da equipa espanhola.

Também no jogo frente ao Girona, Gonçalo Paciência foi substituído por Eduardo Coudet devido ao cansaço do encontro contra o Real Madrid. Desta forma, o quadro em que o jogador se encontra poderá ter contribuído para esta nova lesão, que também o impedirá de jogar durante algum tempo.