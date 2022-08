Portugal regista 25 focos de gripe aviária

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) anunciou esta quarta-feira que Portugal conta com 25 focos de infeção de gripe aviária, após ter sido confirmado que o vírus atingiu uma exploração comercial de patos de engorda, no distrito de Évora.

"No dia 29 de agosto, foi confirmado um novo foco de infeção por vírus da gripe aviária (GA) numa exploração comercial de patos de engorda, na freguesia e concelho de Vendas Novas, distrito de Évora" lê-se num comunicado da DGAV.

O primeiro foco a ser detetado em Portugal foi em 30 de novembro de 2021, numa capoeira doméstica, em Palmela, no distrito de Setúbal. Desde essa altura até 29 de agosto, já foram contabilizados 25 focos, 17 dos quais em aves doméstica, incluindo explorações comerciais de perus, galinhas e patos, uma coleção privada de aves, capoeiras domésticas e também aves em parque urbano.

As medidas de controlo passam por inspecionar o local onde foi localizada a doença e o abate dos animais que se encontram afetados, assim como a inspeção e notificação das explorações com aves nas zonas de proteção, "num raio de três quilómetros em redor do foco, e de vigilância, num raio de 10 quilómetros em redor do foco", diz a mesma nota.