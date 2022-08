Dois mortos e um ferido grave em acidente em Alcácer do Sal

Um acidente rodovário em São Martinho, no concelho de Alcácer do Sal, provocou duas mortes esta madrugada.

Á agência lusa, fonte do do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse que para além das vítimas mortais, há a registar dois feridos, um grave e o outro ligeiro. Uma outra pessoas foi assistida no local do acidente, sem necessitar de assistência hospitalar.

O alerta para o acidente foi dado as 3h11 e envolveu três veículos ligeiros. Foram mobilizados para o local 19 operacionais, apoiados por dez viaturas. IC1 foi cortada em ambos os sentidos.