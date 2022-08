Saúde. Contrariar os julgamentos populares

Não é preciso ser um génio para perceber que o Serviço Nacional de Saúde atravessa um período muito complicado e os administradores hospitalares, que aumentam na proporção em que diminuem os médicos, não conseguem estancar o problema. Ainda há dias um médico amigo me dizia que antigamente pedia medicamentos que custavam mil euros para os doentes que deles necessitavam e logo apareciam. Agora, quando faltam coisas básicas ninguém as consegue repor. Que há lutas de classes, perdão, entre os privados e o público parece não haver dúvidas. Enquanto não se conseguir conciliar os dois sistemas de uma forma simples e prática, o SNS continuará a cair.

O que se tem passado neste verão é assustador, com o fecho das urgências de obstetrícia, à cabeça, além de outras. Depois de termos, aparentemente, ultrapassado um dos períodos mais difíceis da Saúde, devido à pandemia, eis que se destapam os encerramentos e Marta Temido, a ministra do setor, fica outra vez debaixo de fogo. Até que no sábado uma grávida morreu enquanto era transferida do Hospital Santa Maria para o São Francisco Xavier, numa operação, o transporte, aparentemente, rotineira. Foi a gota de água e a ministra teve de se demitir.

Não deixa de ser irónico que se tenha demitido por causa de uma operação que ocorre todos os dias. Ainda da última vez que estive internado em S. José, onde fiquei durante a noite no chamado corredor da morte, acabei por ser transferido para outro hospital, pois o de S. José, além de não ter camas disponíveis para todas as pessoas que vão ficar internadas, não trata de todas as especialidades. Como eu, outros doentes foram transferidos da parte da manhã, depois de se perceber que estavam em condições de fazer a viagem. É claro que alguns, nesse trajeto, podem sentir-se mal e eventualmente morrer. E acho que acontece por vezes. Que foi o que aconteceu com a infeliz turista e por isso me fez alguma confusão o tratamento que receberam os profissionais do Hospital Santa Maria, na conferência de imprensa que deram. O papel dos jornalistas é questionar, não tentar fazer julgamentos populares em direto. E, diga-se, apesar de não se ter feito ainda uma investigação ao que se passou, tiro o meu chapéu aos médicos e enfermeira que responderam a todas as questões com uma calma e serenidade de se louvar e que explicaram que os serviços não são infinitos e que é preciso transferir doentes quando estão reunidas as condições básicas. O Governo é que tem de responder pelo estado do SNS, não são os profissionais que estão na linha da frente.