Viana do Castelo. Pastor alemão resgatado pela Polícia Marítima na praia do Lumiar

Foi um popular que se encontrava no local que avisou a Polícia Marítima, pelas 18h, do animal que estava “isolado numa rocha na água, junto à praia do Lumiar”.