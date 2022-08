Autoridades colombianas investigam assassínios de dois jornalistas

A polícia colombiana declarou hoje que está a investigar os assassínios de dois jornalistas no norte do país, que foram atingidos por disparos quando voltavam para casa de uma feira municipal.

De acordo com a polícia local, os jornalistas Leyner Montero e Dilia Contreras estavam a caminho de casa na madrugada de domingo quando homens em motocicletas atiraram contra o veículo das vítimas, nas proximidades de cidade de Fundacion, no norte da Colômbia.

As autoridades disseram que ainda não têm certeza se o ataque está ligado trabalho dos dois jornalistas.

Montero comandava uma estação de rádio comunitária em Fundacion, que transmitia notícias e eventos culturais locais, enquanto Contreras administrava um portal de notícias local e havia sido contratada recentemente como assessora de imprensa do governo municipal de Fundacion.

A polícia disse que Montero esteve envolvido numa briga na feira municipal, na qual os dois jornalistas estiveram presentes no fim de semana.

A Colômbia é o segundo país em que mais morrem jornalistas na América Latina, depois do México.

De acordo com o grupo de liberdade de imprensa Repórteres Sem Fronteiras (RSF), nove jornalistas foram assassinados na Colômbia devido ao seu trabalho desde 2016, quando o governo do país assinou um acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), que encerrou cinco décadas de guerra.

Nos anos de 1990 e início dos anos 2000, os assassínios de jornalistas na Colômbia foram duas vezes maiores e os ataques contra os 'media' incluíram um atentado com um carro armadilhado com explosivos na sede de um jornal do país.

Juan Pappier, investigador sénior da organização não-governamental Human Rights Watch (HRW), disse que o assassínio de Contreras e Montero foi "um dos piores ataques" a jornalistas colombianos nos últimos anos.

"É um lembrete amargo de que as estratégias de segurança e proteção precisam ser melhoradas", disse Pappier.

O Presidente colombiano, Gustavo Petro (esquerda), que assumiu o cargo no início deste mês, pediu uma investigação sobre o caso.