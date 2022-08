Fogos. Força Aérea adquire 6 helicópteros para combate a incêndios rurais

Numa altura em que os fogos ainda continuam a assolar o território português, a Força Aérea anunciou ter adquirido seis helicópteros bombardeiros médios, Sikorski UH-60 Black Hawk, através do concurso público autorizado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2021, de 4 de março, “com o intuito de integrar os meios próprios do Estado no combate aos incêndios rurais”.

Em comunicado, a Força Aérea diz que este contrato para aquisição dos novos meios foi assinado, no passado dia 12 de agosto, com a empresa adjudicatária Arista Aviation Services, LLC.

“O contrato inclui o fornecimento de material e ferramentas, apoio técnico de manutenção até 2026 e formação para seis pilotos e 21 mecânicos. A entrega dos dois primeiros helicópteros está prevista para o 1.º trimestre de 2023”, diz a Força Aérea, acrescentando que esta aquisição é financiada em cerca de 81% por fundos comunitários, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“O helicóptero UH-60 Black Hawk permite o transporte de uma equipa de 12 bombeiros e respetivo equipamento, com uma autonomia, com largada de água, de cerca de 150 minutos. Possui a capacidade de transportar até 2950 litros de água por largada”, lê-se ainda na informação divulgada esta terça-feira.