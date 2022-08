Ordem dos Farmacêuticos diz que "saúde precisa de estratégia"

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) reagiu à demissão da Ministra da Saúde e diz esperar que “a nomeação de um novo ministro da Saúde constitua uma oportunidade para recuperar a confiança dos portugueses no Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.

Em comunicado, a Ordem diz que o setor “precisa de uma estratégia clara, que permita a resolução dos problemas estruturais do SNS”. E acrescenta que “estes problemas não estão circunscritos aos casos mediáticos, afetando muitas outras áreas e profissionais, entre os quais os Serviços Farmacêuticos Hospitalares, como a OF tem vindo a referir”.

A nota refere ainda que o SNS “deve ser sustentável através de uma gestão adequada dos seus recursos humanos, materiais e financeiros e deve potenciar a integração e aproveitamento de toda a capacidade instalada no país”.

E por isso defende que o substituto de Marta Temido “adote uma postura dialogante com os diferentes agentes e profissionais envolvidos na prestação de cuidados, assim como com os doentes e seus representantes”, prometendo manter a disponibilidade para colaborar com o novo titular da pasta “de forma a construir um sistema de saúde mais eficiente e universal”.