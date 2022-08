Lula ou Bolsonaro - demos graças por sermos portugueses

Igual a si próprio, Bolsonaro não foi menos agressivo para com Lula da Silva, que acusou, talvez não sem razão, de ter liderado o “Governo mais corrupto da história do Brasil”.

Realizou-se no passado domingo o primeiro debate entre os candidatos à presidência brasileira e as intervenções de Jair Bolsonaro já estão a dar que falar. Em especial, quando acusou Vera Magalhães de ser “uma vergonha para o jornalismo brasileiro”.

Disse-se que Bolsonaro “humilhou” a jornalista e que deu um “show” de machismo, mas nem creio que seja isso o essencial. O mais relevante é que o Presidente mostrou como o tema da pandemia ainda o incomoda - incómodo esse perfeitamente justificado, dada a sua posição face à covid-19 e as consequências trágicas que teve para o Brasil, um dos países que lidaram pior com a doença.

Se esperavam um Bolsonaro com uma atitude mais cavalheiresca e presidencial, engaram-se redondamente.

O regresso de Lula, por sua vez, mostra que o carisma do líder do PT, como um eucalipto, secou completamente a esquerda brasileira. Só assim se compreende que não tenha surgido outra personalidade capaz de mobilizar o eleitorado, levando à necessidade de ir buscar ao baú este homem com sete vidas. Lula é uma verdadeira força da natureza: aos 76 anos, depois de uma doença grave, depois de uma prisão, essa sim, humilhante, depois até da morte da mulher, não só volta a disputar umas eleições como lidera as intenções de voto. Que ele concorra a um terceiro mandato já seria, em si, um sinal de uma democracia pouco saudável. Com o seu histórico de ligação à corrupção, o caso torna-se ainda mais grave.

Referindo-se a “esse ex-presidiário” e a um seu apoiante católico que cantou em público o hino da Internacional, Bolsonaro resumiu: “É a união de tudo o que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso para a nossa pátria”.

Subscrevo inteiramente. É por essas e por outras que, por muito que esteja na moda dizer cobras e lagartos de Marcelo Rebelo de Sousa, às vezes devemos dar graças por sermos portugueses.