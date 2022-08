Tábua. GNR deteve em flagrante homem que tentava fugir de um incêndio que ateou

Um homem de 34 anos foi detido, no domingo, em flagrante depois de ter ateado um incêndio florestal, em Tábua.

A detenção ocorreu num momento em que os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) estavam a vigiar uns terrenos em Tábua, localidade que estava na altura a ser “fustigada por vários incêndios de origem suspeita”, explicou a força de segurança em comunicado divulgado hoje.

O homem foi visto a correr com o objetivo de fugir do local do crime, depois de ter iniciado uma ignição “na berma da estrada”, relatou a GNR.

“Na sequência da ação, o suspeito foi intercetado e abordado pelos militares da GNR, tendo sido possível apurar-se posteriormente que transportava consigo um isqueiro e acabando o mesmo por admitir a autoria do crime”, detalhou.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Condeixa. A Polícia Judiciária também foi contactada a fim de ficar a par do caso.

A contar com esta detenção, a GNR já deteve 70 pessoas por incêndio florestal apenas em 2022, “mais 18 que em todo o ano de 2021 (52 detenções)”.