De Inglaterra à Escócia. Fim de semana de goleadas históricas

São números raros no futebol, mas este fim de semana até surgiram em dose dupla. Vamos por partes. E comecemos pela Liga inglesa. Depois da vitória (3-1) na Supertaça de Inglaterra, diante do Manchester City, no primeiro jogo da temporada, o Liverpool entrou com o pé esquerdo no campeonato inglês.

Nas primeiras três jornadas, os reds não foram além de dois empates e uma derrota (2-2, contra o Fulham, na 1.ª jornada, 1-1, com Crystal Palace, na 2.ª, e 2-1, diante do Manchester United, na 3.ª). Em Anfield não havia, por isso, motivos para sorrir até... este sábado.

A equipa de Jürgen Klopp deixou para trás os fantasmas e esmagou o AFC Bournemouth, na quarta jornada da Premier League, por impressionantes 9-0. Foi a primeira vitória dos reds na edição 2022/23 da prova, que contou ainda com a estreia a marcar do internacional sub-21 português Fábio Carvalho.

O médio de 19 anos apontou o oitavo golo dos reds, aos 80 minutos: a goleada histórica começou a ser desenhada por Luis Díaz (3’ e 85’) e passou ainda por Harvey Elliott (6’), Alexander-Arnold (28’), Roberto Firmino (31’ e 62’), Virgil van Dijk (45’) e um auto golo de Chris Mepham (46’).

Com este resultado, o Liverpool consegue dois resultados notáveis: além de ter alcançado pela primeira vez cinco golos nos primeiros 45 minutos de jogo, a equipa igualou Manchester United e Leicester nas maiores goleadas da prova.

Em 1995 o Man. United goleou o Ipswich, por 9-0, e, mais recentemente, em 2021 venceu pela mesma margem o Southampton, que, em 2019, já tinha perdido com o Leicester por igual resultado.

Já este domingo, o Celtic seguiu o exemplo do Liverpool e goleou o Dundee United por 9-0, em jogo da quinta jornada da Liga escocesa. Neste campo, e no maior triunfo do clube em 12 anos, o português em destaque foi Jota, com um golo e uma assistência. O Celtic ocupa a primeira posição do campeonato com cinco vitórias em cinco jogos.

De Bernardo a Ronaldo De regresso à Liga inglesa, nota ainda para as vitórias do City e do United nesta 4.ª jornada. O campeão inglês esteve a perder por 0-2 e deu a volta, vencendo por 4-2 o Crystal Palace, com golo de Bernardo Silva e hat trick de Haaland. Já os red devils venceram o Southampton pela margem mínima (1-0) com golo solitário de Bruno Fernandes.

Cristiano Ronaldo entrou aos 68 minutos e deixou mais tarde uma mensagem nas redes sociais: “Três pontos importantes”, escreveu. Em contagem decrescente para o mercado de transferências fechar, o futuro de CR7 continua em aberto. O internacional português regressou ao Man. United no ano passado, mas este ano o clube encontra-se fora da Liga dos Campeões.

Nos últimos dias a imprensa italiana tem dado como cenário possível a transferência de Ronaldo para o Milan. O nome do capitão da Seleção portuguesa foi proposto ao campeão transalpino, na eventualidade de uma saída de Rafael Leão, pretendido pelo Chelsea. A confirmar-se trata-se do regresso de CR7 a Itália, onde representou a Juventus entre 2018 e 2021, tendo apontado 101 golos em 134 jogos.